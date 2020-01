Regierung will für Quarantänemaßnahmen zügig Finanzmittel bereitstellen

Photo : YONHAP News

Die Regierung will für Quarantänemaßnahmen wegen des neuartigen Coronavirus zügig Finanzmittel bereitstellen.Das kündigte Finanzminister Hong Nam-ki heute an. Hong leitete in Seoul eine Dringlichkeitssitzung der für Wirtschaftsfragen zuständigen Ministerien.20,8 Milliarden Won oder 17,7 Millionen Dollar würden rasch gebilligt, um gründliche und vorsorgliche Quarantänemaßnahmen zu garantieren.Darüber hinaus wolle die Regierung sicherstellen, dass ein möglicher fehlender Bedarf aus Reserven gedeckt wird.Auch versprach der Minister, die wirtschaftlichen Auswirkungen so gering wie möglich zu halten. Die Regierung beobachte mögliche Auswirkungen der Ausbreitung in China auf die Weltwirtschaft und die südkoreanischen Exporte sehr aufmerksam, hieß es weiter.