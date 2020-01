Innerkoreanisches Nordkorea ergreift dringende Maßnahmen gegen neuartiges Coronavirus

Nordkoreas Behörden haben dringende Maßnahmen ergriffen, um Ansteckungen mit dem neuartigen Coronavirus aus China zu verhindern.



„Rodong Sinmun“, das Organ der herrschenden Arbeiterpartei, schrieb am Dienstag, dass entsprechende Notmaßnahmen im Gesundheitsbereich ergriffen würden.



Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums seien in jede Region entsandt worden. Den Institutionen zur Behandlung und Prävention seien Vorlesungsmaterialien für hygienische Propaganda geschickt worden, hieß es.



An der Grenze, den Häfen und Flughäfen würden die Hygienekontrollen noch gründlicher durchgeführt, um die Einschleppung der Krankheit zu verhindern. Personen, die Geschäftsreisen ins Ausland unternommen hätten, würden medizinisch überwacht.



Ärzte besuchten Einwohner, die Fieber oder Schwierigkeiten mit der Behandlung einer Lungenentzündung hätten, um eine definitive Diagnose zu stellen. Es würden vorsorgliche Maßnahmen getroffen, um in einem Verdachtsfall den Patienten gründlich isolieren zu können, hieß es weiter.



Die Zeitung fügte hinzu, dass ein Kampf für die Produktion von vielen antiviralen Medikamenten stattfinde.