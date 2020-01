Südkorea wird Zweiter bei Handball-Asienmeisterschaft der Männer

Photo : YONHAP News

Südkorea ist Zweiter bei der 19. Handball-Asienmeisterschaft der Männer geworden.Die südkoreanische Nationalmannschaft unter Trainer Kang Il-koo verlor am Montag (Ortszeit) in Kuwait das Finale gegen Katar mit 21:33.Südkorea wollte erstmals seit 2012 wieder Asienmeister werden. Bei den Turnieren 2014 und 2016 scheiterte Südkorea im Viertelfinale, 2018 wurde das Land Dritter.Mit dem Einzug ins Halbfinale schaffte Südkorea die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2021 in Ägypten.Südkorea wird in der letzten Qualifikationsrunde für die Olympischen Spiele 2020 im April in Norwegen mit dem Gastgeber, Brasilien und Chile um zwei Olympiatickets konkurrieren. Bei den letzten Olympischen Spielen 2016 war die südkoreanische Handball-Nationalmannschaft der Männer nicht dabei.