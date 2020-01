Internationales US-Armee verlegt neue unbemannte Aufklärer nach Guam

Die US-Marine hat unbemannte Aufklärungsflugzeuge vom Typ MQ-4C Triton im Einsatzbereich der Siebten Flotte stationiert.



Die Siebte Flotte der USA ist für den pazifischen Raum einschließlich der koreanischen Halbinsel zuständig. Es wird erwartet, dass die neuen Aufklärer für die Überwachung und Erkundung illegaler Schiff-zu-Schiff-Transfers durch Nordkorea und der Entwicklungen rund um chinesische Kriegsschiffe eingesetzt werden.



Nach Angaben des Kommandos der Siebten Flotte am Dienstag trafen zwei MQ-4C Tritons am Sonntag auf der Luftwaffenbasis Andersen auf Guam ein. Beide Aufklärer werden vom Unmanned Patrol Squadron 19, ein unbemanntes Patrouillengeschwader, auf Guam geflogen.



Die MQ-4C Triton ist eine Version der RQ-4 Global Hawk zur Seeüberwachung. Die MQ-4C ist in der Lage, auch bei Unwetter rund um die Uhr ihr Ziel zu überwachen. Das Flugzeug kann in einer Höhe von mindestens 16 Kilometern über 24 Stunden lang in der Luft bleiben. Der Operationsradius beträgt mehr als 15.000 Kilometer, die Spitzengeschwindigkeit 757 Kilometer pro Stunde. Das Flugzeug ist mit einem ASEA-Radar und einem hochmodernen ISAR-Radar ausgestattet.