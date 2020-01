Börse in Seoul rutscht wegen Coronavirus ab

Photo : YONHAP News

Die Börse in Seoul ist wegen des neuen Coronavirus abgerutscht.Der Leitindex Kospi beendete den Handel am Dienstag 3,09 Prozent schwächer bei 2.176,72 Zählern. Es war der tiefste Stand seit acht Monaten.Grund ist die weltweit wachsende Sorge wegen des neuen Coronavirus, das sich weltweit rasch verbreitet. Wegen des Virus werden auch Auswirkungen auf die Wirtschaft erwartet, da China Südkoreas wichtigster Handelspartner ist.Die Börse in Seoul hatte am Freitag und Montag wegen der Feiertage zum Neujahr nach Mondkalender geschlossen.