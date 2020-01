Außenminister Südkoreas und Chinas diskutieren über Maßnahmen gegen Coronavirus

Photo : YONHAP News

Außenministerin Kang Kyung-wha hat mit ihrem chinesischen Amtskollegen Wang Yi über Maßnahmen gegen das grassierende neuartige Coronavirus diskutiert.Thematisiert wurde unter anderem die Evakuierung der Südkoreaner aus Wuhan, dem Ausgangsort des neuen Coronavirus.Wie das Außenministerium in Seoul mitteilte, habe Kang in einem Telefongespräch mit Wang am Vorabend um Chinas ständige Kooperation gebeten, um die Heimkehr von Südkoreanern in der Volksrepublik zu unterstützen.Kang sagte, dass die südkoreanische Regierung der chinesischen Regierung beim Vorgehen gegen das neue Coronavirus eine aktive Kooperation anbieten und nötige Güter bereitstellen wolle.Wang informierte Kang, wie die chinesische Regierung gegen das Virus vorgeht. Er versprach, mit der südkoreanischen Regierung intensiv zu kommunizieren und kooperieren und vor allem für den Schutz der südkoreanischen Staatsbürger in China zusammenzuarbeiten.Wang bedankte sich außerdem für Seouls Hilfsbereitschaft.Beide Minister vereinbarten auch, die Kommunikation und Diskussionen zur Vorbereitung des Austauschs auf Gipfel- und hochrangiger Ebene in diesem Jahr voranzutreiben.