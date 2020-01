Südkoreas Atomunterhändler besucht EU-Hauptsitz und Deutschland

Photo : YONHAP News

Südkoreas Atomunterhändler Lee Do-hoon besucht den Hauptsitz der Europäischen Union und Deutschland, um mit leitenden Beamten Gespräche zu führen.Laut dem Außenministerium wird Lee während seines Aufenthalts in Brüssel am Mittwoch und Donnerstag (Ortszeit) das EU-Hauptquartier besuchen. Er werde an einer Sitzung des Politischen und Sicherheitspolitischen Komitees der Union teilnehmen und mit Helga Schmid, Generalsekretärin des Europäischen Auswärtigen Dienstes, Gespräche führen.Lee wird mit EU-Beamten über die Lage auf der koreanischen Halbinsel und Südkoreas Nordkorea-Politik Meinungen austauschen. Er wird der neuen EU-Führung Maßnahmen zur bilateralen Kooperation für eine vollständige Denuklearisierung und einen dauerhaften Frieden auf der Halbinsel erläutern.Anschließend wird er von Donnerstag bis Samstag Berlin besuchen. Er wird mit Niels Annen, Staatsminister im Auswärtigen Amt, und Petra Sigmund, Direktorin für Asien und Pazifik, zusammenkommen. Besprochen wird voraussichtlich die bilaterale Kooperation für die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel.Deutschland hat derzeit den Vorsitz im Komitee für Nordkorea-Sanktionen inne, das dem UN-Sicherheitsrat untersteht.