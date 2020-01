US-Beamter ruft Nordkorea zu Rückkehr zu Gesprächen über Denuklearisierung auf

Photo : KBS News

Ein hoher Beamter des US-Verteidigungsministeriums hat Nordkorea zur Rückkehr zu Gesprächen über die Denuklearisierung aufgerufen.Der für Politikfragen zuständige Abteilungsleiter John Rood sagte am Dienstag in einer Anhörung vor dem Wehrausschuss des Repräsentantenhauses, Nordkorea müsse verstehen, dass der einzige Weg aus der Isolation bedeutungsvolle und mit guten Absichten geführte Verhandlungen über eine vollständige Denuklearisierung seien.Die Rolle des Pentagon bestehe darin, ein starkes und zuverlässiges Militär aufrechtzuerhalten, um sicherzustellen, dass die USA stets aus einer besseren Position heraus verhandelten. Auch würde dies Raum für eine erfolgreiche Diplomatie schaffen.Sanktionen seien entscheidend, damit Nordkorea eindeutig verstehe, dass es Wirtschaftswachstum und die illegale Waffenentwicklung nicht gleichzeitig erreichen könne.Auch wiederholte Rood die Aufforderung an Südkorea, seinen Anteil an den Truppenkosten zu erhöhen. Die USA würden ihre Partner und Alliierten, insbesondere die wohlhabenden, bitten, einen größeren Anteil der Lasten für Frieden, Sicherheit und Stabilität zu übernehmen.