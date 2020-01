Internationales Südkorea verhängt Reisewarnung für ganz China

Südkorea hat eine Reisewarnung für ganz China verhängt.



Das Außenministerium beschloss am Dienstag Warnstufe zwei oder orange für ganz China, einschließlich Hongkongs und Macaus. Für die Provinz Hubei, in der sich auch Wuhan, der Ausgangsort des neuen Coronavirus befindet, wurde Stufe drei oder rot der vierstufigen Warnskala beschlossen. Stufe rot bedeutet, dass Südkoreanern zur Ausreise geraten wird.



Auch empfahl das Ministerium allen Landsleuten in China, besonders auf ihre Gesundheit zu achten. Wer einen Besuch in China plane, solle eine Absage erwägen.



Aus dem Ministerium hieß es weiter, dass die Situation der Ausbreitung des Virus in China aufmerksam beobachtet werde. Falls notwendig, würde die Warnstufe entsprechend den Entwicklungen geändert.