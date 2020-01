Politik Russland protestiert gegen Japans Museum für Territorium und Souveränität

Russland hat gegen das wieder eröffnete Nationalmuseum Japans für Territorium und Souveränität protestiert.



Grund ist, dass das erweiterte Museum über einen Ausstellungsraum für vier Kurilen-Inseln verfügt, über die ein Gebietsstreit zwischen Japan und Russland herrscht. Japan beansprucht die vier südlichsten Inseln des Kurilen-Archipels, die zu Russland gehören, und bezeichnet sie als „Nord-Territorien“.



Laut NHK bestellte das russische Außenministerium am Dienstag einen Mitarbeiter der japanischen Botschaft in Moskau ein und erhob Protest. Japans Handlung widerspreche der Vereinbarung zwischen den Regierungs- und Staatschefs, eine positive Atmosphäre zwischen Russland und Japan schaffen zu wollen.



Die japanische Seite habe um Verständnis gebeten und erläutert, dass das Museum für die Aufklärung und Öffentlichkeitsarbeit im Inland gedacht sei, um genaueres Verständnis für Japans Position zu gewinnen, hieß es.



Die japanische Regierung hatte am 20. Januar in Tokio das um das Siebenfache vergrößerte Museum für Territorium und Souveränität neu eröffnet. Darin befinden sich ständige Ausstellungsräume für Dokdo, die vier Kurileninseln und die Diaoyu/Senkaku-Inseln, die Japan beansprucht. Unmittelbar danach hatte das südkoreanische Außenministerium in einer Stellungnahme eine sofortige Schließung des Museums verlangt.