Nordkoreanische Zeitung bezeichnet Kampf gegen Coronavirus als Frage der nationalen Existenz

Photo : YONHAP News

Das nordkoreanische Parteiorgan "Rodong Sinmun" hat den Kampf gegen das neue Coronavirus als Frage der nationalen Existenz eingestuft.Alle Parteiorganisationen sollten die Anstrengungen um eine Verhinderung der Ausbreitung des neuen Coronavirus als wichtige politische Angelegenheit begreifen, die mit der nationalen Existenz zu tun habe und entsprechende politische Aktivitäten verstärken, schrieb die Zeitung am Mittwoch.Nordkoreas Medien berichteten beinahe täglich über die sich schnell in China und anderen Ländern ausbreitende Krankheit. In Nordkorea wurde bislang noch kein Ansteckungsfall festgestellt.Alle Ausländer, die über China in das Land kommen, würden laut Berichten bis zu einem Monat lang isoliert, um eine Ausbreitung der Krankheit in dem abgeschotteten Land zu verhindern.Auch wurden südkoreanische Mitarbeiter des gemeinsamen Verbindungsbüros in der Grenzstadt Kaesong gebeten, Mundschutzmasken zu tragen. Das teilte das südkoreanische Vereinigungsministerium mit. In Südkorea gibt es vier Ansteckungsfälle mit dem Coronavirus.