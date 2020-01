Wissenschaft Südkorea stellt Satelliten für Überwachung von Buschbränden in Australien zur Verfügung

Südkorea stellt seinen Wettersatelliten Chollian-2A zur Verfügung, um die australische Regierung bei der Bekämpfung der Buschbrände zu unterstützen.



Das südkoreanische Wetteramt teilte mit, angesichts der Ausbreitung der Buschbrände und zunehmender Schäden auf Wunsch des australischen Pendants Aufnahmen des Chollian-2A bereitzustellen.



Der im letzten Sommer formell in Betrieb genommene geostationäre Satellit ist in der Lage, Waldbrände zu erkennen und analysieren. Die Erkennung erfolgt alle zehn Minuten.



Die Buschbrände in Australien setzten Anfang September im Bundesstaat New South Wales ein und breiteten sich landesweit aus. Nach Angaben der australischen Regierung brannten mit Stand vom 8. Januar 10,7 Millionen Hektar Waldfläche ab, mindestens 28 Menschen starben. Schätzungsweise mehr als eine Milliarde Tiere verendeten.