Kultur Le Cordon Bleu führt Unterricht zu koreanischer Tempelküche ein

Die internationale Kochschule Le Cordon Bleu wird einen formellen Unterricht zur koreanischen Tempelküche einführen.



Das teilte Mönch Wongyeong, Direktor des Kulturkorps des koreanischen Buddhismus des Jogye-Ordens, auf der Neujahrspressekonferenz am Mittwoch in Seoul mit.



Die Vorlesung über die Tempelküche wird als Teil eines vegetarischen Kochkurses in der Niederlassung in London angeboten. Der dreimonatige Kurs beginnt dieses Jahr im März und Oktober.



Le Cordon Bleu ist eine in Paris ansässige weltweit führende Kochschule, sie betreibt mehr als 20 Schulen weltweit. Dort lernen jährlich über 20.000 Schüler.