Wirtschaft Börse präsentiert sich wieder erholt

Südkoreas Börse hat sich am Mittwoch wieder erholt präsentiert.



Nach dem Einbruch am Dienstag könnte der Leitindex Kospi heute um 0,39 Prozent auf 2.185,28 Zähler zulegen.



Nach den langen Feiertagen zum Mondneujahr hatte der Kospi am Dienstag über drei Prozent verloren. Grund war die Sorge über eine Ausbreitung des neuen Coronavirus.



In Südkorea sind bislang vier Ansteckungsfälle bestätigt worden, der Fall wurde am Montag gemeldet.