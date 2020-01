Landsleute aus Wuhan werden in Asan und Jincheon isoliert untergebracht

Photo : YONHAP News

Die Regierung will ihre Landsleute aus Wuhan, dem Ausgangsort des neuen Coronavirus in Jincheon in der Provinz Nord-Chungcheong und Asan in der Provinz Süd-Chungcheong isoliert unterbringen.Laut Angaben des Gesundheitsministeriums am Mittwoch werden sie in Ausbildungsstätten für Beamte isoliert. Um Bedenken über Ansteckungsmöglichkeiten zu minimieren, habe man staatliche Einrichtungen als Unterkünfte ausgewählt, weitere Auswahlkriterien seien Aufnahmekapazitäten, Zugang zu Krankenhäusern, die Entfernung zum Flughafen und die Verteilung der Orte auf mehr als eine Provinz, hieß es.Die Regierung will am Donnerstag und Freitag mit vier Charter-Flügen mehr als 700 Südkoreaner aus Wuhan heimbringen. Alle sollen in einem Einzelzimmer isoliert und untersucht werden.Einwohner in Jincheon und Asan protestieren heftig gegen die Unterbringung der Evakuierten.