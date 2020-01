Flugplan für Evakuierung von Koreanern aus Wuhan geändert

Photo : YONHAP News

Der Zeitplan für den Einsatz von Chartermaschinen zur Evakuierung südkoreanischer Staatsbürger aus Wuhan ist geändert worden.Das teilte ein Beamter des Außenministeriums mit. Südkoreaner, die heute ausgeflogen werden sollten, seien benachrichtigt worden. Das Ministerium berate sich mit der chinesischen Regierung, um die Landsleute so bald wie möglich heimbringen zu können.Die Regierung wollte am Donnerstag und Freitag jeweils zwei Chartermaschinen einsetzen, um etwa 700 Südkoreaner in Wuhan und der Umgebung auszufliegen. Die erste Maschine sollte am Donnerstag um 10 Uhr in Incheon starten.Wie verlautete, diskutiere Seoul mit Peking, damit spätestens am späten Nachmittag ein Flugzeug in Richtung Wuhan abfliegen kann. Die Zahl der Flüge könnte jedoch reduziert werden.Das südkoreanische Generalkonsulat in Wuhan versandte am frühen Morgen eine dringende Nachricht an die Südkoreaner, die sich nach dem ursprünglichen Zeitplan bis 10.45 Uhr am Flughafen versammeln sollten. Ihnen wurde mitgeteilt, dass der Plan wegen einer verzögerten Genehmigung Chinas geändert worden sei.