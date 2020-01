Hong Sang-soos neuer Film in Wettbewerb der Berlinale aufgenommen

Der neue Film des südkoreanischen Regisseurs Hong Sang-soo wird im kommenden Monat bei der Berlinale im Wettbewerb vertreten sein.Die Organisatoren stellten am Dienstag auf einer Pressekonferenz 18 Filme vor, die bei den Filmfestspielen vom 20. Februar bis 1. März um den Goldenen und Silbernen Bären konkurrieren werden"The Woman Who Ran" ist Hongs 24. Spielfilm und sein vierter Film im Wettbewerb der Berlinale.1997 war er mit "The Day a Pig Fell into the Well" in einer Sektion für Indiefilme vertreten. 2008 war Hong mit "Night and Day" erstmals im Wettbewerb vertreten, ebenso 2013 mit "Nobody's Daughter Haewon" und 2017 mit "On the Beach at Night". 2017 gewann Hauptdarstellerin Kim Min-hee den Preis für die beste Schauspielerin.Auch in seinem aktuellen Streifen "The Woman Who Ran" wird Kim, die auch als Muse Hongs bekannt ist, mitwirken.Der Film wird bei der Berlinale sein Debüt feiern und im Frühjahr in die südkoreanischen Kinos kommen.