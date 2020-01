Anwohner protestieren gegen Unterbringung von aus Wuhan evakuierten Landsleuten

Photo : YONHAP News

Einwohner und Lokalregierungen des Landkreises Jincheon und der Stadt Asan haben gegen die geplante Unterbringung der aus Wuhan evakuierten Landsleute protestiert.Über 700 Südkoreaner sollen ausgeflogen und dann zwei Wochen lang in zwei dortigen staatlichen Einrichtungen in der Chungcheong-Provinz isoliert werden.Der Landkreis Jincheon und die Nord-Chungcheong-Provinz äußerten Bedauern über die Entscheidung der Regierung. Diese sei ohne vorherige Beratung getroffen worden.Rund 300 Einwohner versammelten sich zu einem Protest vor einem Ausbildungszentrum für Beamte, wo die Rückkehrer unterkommen sollen.Auch in Asan kamen 60 Einwohner zu einem Protest vor einer Ausbildungsstätte für Polizisten zusammen, wo ebenfalls Evakuierte untergebracht werden sollen. Sie versperrten mit Traktoren den Zugang zu dem Gelände.In einer Erklärung der Stadt hieß es, es sei sehr bedauerlich, dass die Zentralregierung weder auf die Forderung eingegangen sei, vernünftige Gründe für die Entscheidung zu nennen, noch sich mit der Stadt beraten habe.