Notenbank-Vizechef rechnet mit Auswirkungen von Coronavirus-Ausbreitung auf Wirtschaft

Nach Einschätzung des Vizechefs der Zentralbank wird sich die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus auf die südkoreanische Wirtschaft auswirken.Das Ausmaß sei jedoch derzeit kaum abschätzbar, sagte Yoon Myun-shik, stellvertretender Gouverneur der Bank of Korea, am Donnerstag gegenüber Reportern.Man müsse den weiteren Verlauf abwarten und beobachten, inwieweit die Verbraucherstimmung und der Markt beeinflusst würden, sagte er.Er gehe davon aus, dass sich die Ausbreitung des Coronavirus in der Wachstumsrate, Inflationsrate oder Leistungsbilanz widerspiegeln werde. Aktuell sei es jedoch angesichts Ungewissheiten noch verfrüht zu sagen, wie groß das Ausmaß sein werde, hieß es weiter.Yoon wurde darauf hingewiesen, dass die Zentralbank früher unmittelbar nach der SARS-Krise und der MERS-Krise den Leitzins gesenkt hatte. Er konterte, dass die Entscheidung über den Schlüsselzins nicht allein angesichts einer Infektionskrankheit gefällt werde, sondern dass sämtliche Auswirkungen, darunter die Wirtschaftssituation, Preise und die finanzielle Stabilität berücksichtigt werden müssten.Angesichts der gestiegenen Erwartungen für eine Zinssenkung am Markt nach dem Ausbruch des Coronavirus hieß es, er halte solche Forderungen für verfrüht.Die Entscheidung der US-Zentralbank Fed, den Leitzins einzufrieren, entspricht nach Yoons Meinung im Großen und Ganzen den Erwartungen am Markt. Die Fed beschloss am Mittwoch (Ortszeit), das Zinsniveau bei 1,5 bis 1,75 Prozent zu belassen.