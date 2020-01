Bevölkerungswanderung in Südkorea 2019 so schwach wie seit 47 Jahren nicht

Photo : YONHAP News

Die Bevölkerungswanderung innerhalb Südkoreas ist letztes Jahr auf den tiefsten Stand seit 47 Jahren gefallen.Nach Angaben des Statistikamts am Mittwoch zogen 13,8 Personen pro 100 Einwohner letztes Jahr an einen anderen Ort innerhalb des Landes um. Die Quote ist verglichen mit dem Vorjahr 0,4 Prozentpunkte niedriger. Damit wurde der niedrigste Stand seit 1972 verzeichnet, damals waren es elf Prozent.Die Quote der Menschen, die innerhalb einer Stadt oder einer Provinz umzogen, sank um 0,3 Prozentpunkte auf 9,2 Prozent. Die Quote der Abwanderer in eine andere Stadt oder Provinz fiel um 0,1 Prozentpunkte auf 4,6 Prozent.Die Zahl der Abwanderer schrumpfte um 2,6 Prozent auf 7,1 Millionen.Die Bevölkerungswanderung in Südkorea stieg seit Mitte der 1970er Jahre drastisch und erreichte 1975 mit 25,5 Prozent den Höhepunkt. Die Quote blieb in den 1980er Jahren über der 20-Prozent-Marke, fiel jedoch 1995 auf 19,9 Prozent und 2015 auf 15,2 Prozent.Als Grund für den Rückgang der Bevölkerungswanderung wurden die Alterung der Bevölkerung und das verlangsamte Wirtschaftswachstum genannt.