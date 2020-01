Umfrage: Über 60 Prozent der Südkoreaner wollen auch im Ruhestandsalter arbeiten

Photo : YONHAP News

Über sechs von zehn Südkoreanern wollen laut einer Umfrage auch nach dem Erreichen des Ruhestandsalters weiterarbeiten.Laut dem globalen Finanzunternehmen Credit Suisse am Donnerstag veröffentlichte das Credit Suisse Research Institute einen entsprechenden Forschungsbericht zum Ruhestand.Das Institut führte im vergangenen September eine Online-Umfrage durch, bei der jeweils 1.000 Wahlberechtigte in 16 Ländern einschließlich Südkoreas, der USA, Kanadas, Deutschlands, der Schweiz, Japans, Chinas und Indiens befragt wurden.63 Prozent der befragten Koreaner antworteten, dass sie auch nach dem Erreichen des Rentenalters weiterarbeiten wollten. Damit verzeichnete Südkorea den dritthöchsten Anteil hinter Indien (75 Prozent) und Indonesien (65 Prozent).In Deutschland betrug der Anteil lediglich 18 Prozent, in Kanada (25 Prozent) und der Schweiz (28 Prozent) war die Quote ebenfalls niedrig.Der durchschnittliche Anteil der Befragten, die nach der Pensionierung weiter arbeiten wollen, lag bei 53 Prozent in Entwicklungsländern und bei 28 Prozent in Industrieländern.