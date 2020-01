Innerkoreanisches Innerkoreanisches Verbindungsbüro in Kaesong wegen Coronavirus vorläufig geschlossen

Süd- und Nordkorea haben beschlossen, als Maßnahme gegen die Ausbreitung des neuen Coronavirus ihr gemeinsames Verbindungsbüro in Kaesong vorläufig zu schließen.



Das teilte das südkoreanische Vereinigungsministerium am Donnerstag mit. Das Büro bleibe geschlossen, bis die Gefahr durch das Coronavirus vollständig beseitigt worden sei.



Es wurde auch beschlossen, dass die südkoreanischen Mitarbeiter, die sich in Kaesong aufhalten, so bald wie möglich heimkehren. Derzeit halten sich 58 Südkoreaner in der nordkoreanischen Grenzstadt auf.



Beide Koreas hätten vereinbart, eine gesonderte Telefon- und Faxleitung einzurichten, um die Arbeiten des Büros fortsetzen zu können, sagte ein Ministeriumsbeamter.