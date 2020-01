Nordkorea richtet regionale Zentren gegen Ausbreitung von Coronavirus ein

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat regionale Zentren eingerichtet, um eine Ausbreitung des neuen Coronavirus zu verhindern.Die Zeitung "Rodong Sinmun" schrieb auf dem Titel ihrer Donnerstagsausgabe, dass in den Provinzen, Städten und Landkreisen Kontrolltürme eingerichtet worden seien. Diese würden Grenzkontrollen und Gesundheitsuntersuchungen von Rückkehrern aus dem Ausland überwachen.Es seien in einer frühen Phase des Ausbruchs der Krankheit starke vorbeugende Maßnahmen getroffen worden. Damit werde sichergestellt, dass der neue Coronavirus, der das Leben und die Sicherheit der Menschen auf ernsthafte Weise gefährde, niemals ins Land gelangen könne, hieß es.Die russische Vertretung in Pjöngjang meldete, dass Nordkorea alle Ausländer nach ihrer Ankunft aus China zwei Wochen lang isoliere. In Nordkorea ist bislang kein Ansteckungsfall gemeldet worden.