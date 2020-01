Wirtschaft Zahl umweltfreundlicher Autos in Seoul deutlich gestiegen

In Seoul ist die Zahl der umweltfreundlichen Fahrzeuge letztes Jahr deutlich gestiegen.



Nach Angaben der Stadtverwaltung sind mit Stand von Ende 2019 insgesamt 3,12 Millionen Fahrzeuge in der Hauptstadt angemeldet. Das entspricht 13,19 Prozent der landesweit registrierten Autos.



Den größten Anteil machen Benziner mit 51,47 Prozent aus. Dahinter folgen Dieselautos mit 35,91 Prozent Anteil und LPG-Autos mit 8,71 Prozent. Hybridfahrzeuge erreichen 2,93 Prozent Anteil, Elektroautos 0,48 Prozent.



Die Gesamtzahl der in Seoul registrierten Autos schrumpfte um 0,02 Prozent (494 Autos) verglichen mit Ende 2018. Damit wurde erstmals seit 2012 ein Rückgang verbucht.



Demgegenüber wuchs die Zahl der Hybridautos um 21,72 Prozent im Vorjahresvergleich, die der Elektroautos um 56,34 Prozent. Die Zahl der Wasserstoffautos stieg drastisch um 613,1 Prozent an. Insgesamt 107.000 umweltfreundliche Autos sind angemeldet, ihr Anteil erreicht 3,43 Prozent.



Die Zahl der Dieselwagen ging letztes Jahr erstmals seit 2010 zurück, und zwar um 2,25 Prozent. Die Zahl der LPG-Autos sank um 4,34 Prozent. Das Ergebnis führte die Stadtverwaltung vor allem auf Maßnahmen zur Verbreitung umweltfreundlicher Autos für die Reduzierung der Feinstaubemissionen zurück.