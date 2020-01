Präsident Moon will Bedenken wegen Heimkehr von Landsleuten aus Wuhan zerstreuen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat größte Anstrengungen versprochen, um die Besorgnis von Einwohnern über die Heimkehr von Landsleuten aus Wuhan, dem Ausgangsort des neuartigen Coronavirus, zu zerstreuen.Er verstehe die Angst der Bewohner der Umgebung der geplanten Notunterkünfte wegen der Landsleute aus Wuhan, sagte der Staatschef am Donnerstag bei einer Sitzung mit den zuständigen Ministern und lokalen Verwaltungschefs über Maßnahmen gegen das Virus.Die Regierung will etwa 700 Südkoreaner, die aus Wuhan ausgeflogen werden, vorerst in zwei staatlichen Einrichtungen in Asan und Jincheon in der Region Chungcheong isoliert unterbringen.Der Schritt ziele darauf ab, die Ausbreitung des Virus in lokalen Gemeinden zu verhindern. Er bitte die Einwohner um Verständnis und Kooperation, sagte Moon.Der Präsident forderte, umgehend alle möglichen vorbeugenden Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten. Er betonte auch die Notwendigkeit, sich übermäßiger Angst oder vager Furcht in Bezug auf den neuen Erreger zu widersetzen.Er ordnete an, alle nötigen Informationen transparent, zügig und möglichst ausführlich zur Verfügung zu stellen, um unnötige Missverständnisse oder Spekulationen zu verhindern. Moon forderte auch, gegen Fake News hart vorzugehen.