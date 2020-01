Nationales Transfrau bekommt Studienplatz an Frauenuniversität in Seoul

Eine Transfrau hat einen Studienplatz an einer Frauenuniversität in Seoul bekommen.



Die Sookmyung Frauenuniversität gab am Donnerstag bekannt, dass eine 22-jährige Transfrau für das Jurastudium zugelassen worden sei.



Die Person wurde als Mann geboren und unterzog sich im letzten August in Thailand einer Geschlechtsumwandlung. Sie erhielt im Oktober eine gerichtliche Genehmigung für eine offizielle Änderung des Geschlechts und konnte sich um einen Studienplatz an der Frauenuniversität bewerben.



Die Hochschule erläuterte, dass es keine Bestimmung zu Transgender-Bewerbern gebe. Es sei das erste Mal für die Universität, dass ein Transgender aufgenommen worden sei.



Die Frau sei noch nicht immatrikuliert, hieß es weiter.