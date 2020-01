41 Personen werden in Isolation auf neuartiges Coronavirus getestet

Photo : YONHAP News

In Südkorea werden derzeit 41 Menschen, die Symptome aufwiesen, isoliert auf eine mögliche Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus getestet.Die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention teilten mit, dass mit Stand von 9 Uhr am Donnerstag insgesamt 224 Menschen mit Symptomen Diagnosetests unterzogen worden seien. Es sei kein zusätzlicher Ansteckungsfall bestätigt worden, zu 41 Personen seien die Tests noch nicht abgeschlossen.199 Personen mit Symptomen wurden aus der Isolation entlassen, nachdem sie negativ auf den Virus getestet worden waren.Nach weiteren Angaben werden 387 Kontaktpersonen von Erkrankten weiter überwacht. 15 von ihnen hätten Symptome aufgewiesen, seien jedoch alle negativ getestet worden.Die Zentren informierten auch über die Zahl der Menschen, die aus Wuhan eingereist waren. Es sind insgesamt 2.991 Personen, darunter 1.160 Südkoreaner und 1.831 Ausländer.75 von diesen Südkoreanern reisten inzwischen aus. 701 von ihnen werden derzeit überwacht. Zehn Personen wurden als Verdachtsfälle eingestuft und werden derzeit in Isolation untersucht.1.433 von den betreffenden Ausländern reisten aus, die 398 in Südkorea Verweilenden werden untersucht.Die Zentren teilten auch mit, dass ein neues Gentestverfahren für das neue Coronavirus nun überprüft worden sei und ab Freitag an den 18 Instituten für Gesundheits- und Umweltforschung landesweit zur Anwendung kommen werde. Mit der Methode wird die Testdauer von 24 Stunden auf sechs Stunden verringert.