Korean Air streicht vorläufig Flüge auf sieben Strecken nach China

Photo : YONHAP News

Südkoreanische Fluggesellschaften reagieren nun auf die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus aus China.Korean Air, die größte Fluggesellschaft des Landes, beschloss, ihre Flüge auf sieben Strecken nach China ab dem 2. Februar vorläufig zu streichen. Dazu zählen die Verbindungen zwischen Incheon und Huangshan, zwischen Busan und Peking sowie zwischen Jeju und Peking.Auf fünf Strecken nach China wird die Zahl der Flüge deutlich reduziert. Auf der Route Incheon-Qingdao und Incheon-Shenyang soll die Zahl von 14 auf sieben Flügen in der Woche zurückgehen.Der ursprünglich bis Freitag geplante Wegfall der Flüge von und nach Wuhan, dem Ausgangsort des Coronavirus, wurde bis 27. März verlängert.Asiana Airlines hatte am Mittwoch bekannt gegeben, die Flüge in drei chinesische Städte, darunter Guilin, ab Februar vorläufig zu streichen.Auch Billigfluggesellschaften, darunter Air Seoul und Eastar Jet, setzten ihre Flugverbindungen nach China aus.