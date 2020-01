Wirtschaft Weitere Kursverluste an Südkoreas Börse wegen Coronavirus

An der südkoreanischen Börse ist es wegen des neuen Coronavirus erneut zu Kursverlusten gekommen.



Der Hauptindex Kospi verlor 1,7 Prozent auf 2.148 Zähler.



Obwohl die Börse am Vortag zulegen konnte, war heute an der Börse die Angst wegen des sich rasch verbreitenden Coronavirus zurückgekehrt.



Bislang wurden 170 Menschen durch das Virus getötet und weltweit rund 7.700 angesteckt. In Südkorea war der vierte und bislang letzte Ansteckungsfall am Montag gemeldet worden.



Das Virus drücke weiter auf die Stimmung der Anleger, wurde Seo Sang-young von Kiwoom Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.