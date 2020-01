In Südkorea sechster Fall der Ansteckung mit Coronavirus gemeldet

Photo : YONHAP News

In Südkorea ist der sechste Fall der Ansteckung mit dem neuen Coronavirus gemeldet worden.In einem Fall kam es erstmals zu einer Übertragung von Mensch zu Mensch in Südkorea.Eine Infizierte war jüngst aus der chinesischen Stadt Wuhan eingetroffen, die als Ursprungsort des neuartigen Virus gilt. Eine Person habe sich jedoch in Südkorea angesteckt, teilten die Koreanischen Zentren für Kontrolle und Prävention von Krankheiten (KCDC) heute mit.Es handele sich um einen 56-Jährigen, der engen Kontakt mit dem dritten Corona-Patienten gehabt habe. Patient Nummer drei war letzte Woche von einem Besuch in China zurückgekehrt und hatte keine Symptome. Daher galten für den Patienten keinerlei Einschränkungen, so dass er sich tagelang frei bewegen konnte, ehe am Sonntag eine Infektion festgestellt wurde.Bei dem zweiten neuen Ansteckungsfall handele es sich um eine 32-Jährige, die aus geschäftlichen Gründen in Wuhan war und am Freitag zurückgekehrt sei, teilten die KCDC mit.Beide Patienten seien umgehend isoliert worden. Es werde einige Tage dauern, um alle Personen zu ermitteln und zu überprüfen, mit denen die beiden neu hinzugekommenen Patienten in den letzten Tagen Kontakt hatten, hieß es weiter.