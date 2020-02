Chartermaschine mit 368 Koreanern aus Wuhan in Seoul gelandet

Photo : YONHAP News

Eine Chartermaschine mit 368 Koreanern aus dem chinesischen Wuhan und Umgebung ist am Freitagvormittag in Seoul eingetroffen.Ein Beamter des Außenministeriums teilte mit, dass die Maschine von Korean Air gegen 8 Uhr am Flughafen Gimpo gelandet sei. Ausgeflogen wurde die Hälfte von etwa 720 Südkoreanern, die sich für die Heimkehr mit einer Chartermaschine angemeldet hatten.Das Flugzeug startete gegen 6 Uhr am Flughafen Wuhan-Tianhe. Der Start verzögerte sich erneut um zwei Stunden. Grund waren laut dem Beamten gründliche Kontrollen durch chinesische Behörden und die südkoreanische Seite.Wie verlautete, hätten nach gründlichen Kontrollen einschließlich der Fiebermessungen nur diejenigen an Bord gehen dürfen, die keine Symptome aufwiesen. Eine Person habe nicht mitfliegen dürfen, da bei ihr hohes Fieber gemessen worden sei.Die Evakuierten, die keine Symptome bei einer Kontrolle nach der Ankunft zeigen, werden vorläufig in staatlichen Einrichtungen in Jincheon und Asan in der Region Chungcheong untergebracht.Die Regierung setzt laut Informationen ihre Beratungen mit chinesischen Behörden fort, um bald eine weitere Chartermaschine nach Wuhan schicken zu können.