Nationales Coronarivus: Südkorea führt neue Testmethode für schnellere Diagnose ein

Südkoreas Gesundheitsbehörden führen am Freitag eine neue Testmethode für eine schnellere Diagnose ein, um noch besser auf die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus reagieren zu können.



Die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention teilten mit, dass die neue Methode „Real Time RT-PCR (Reverse-Transkriptase-Polymerase-Kettenreaktion)“ ab heute in der nationalen Quarantänestation des Flughafens Incheon und an den 18 Instituten für Gesundheits- und Umweltforschung zur Anwendung komme.



Das bisher genutzte Testverfahren, der sogenannte Pan-Coronavirus-Test, dauerte bis zu zwei Tage. Denn es müssen zunächst alle Coronaviren sortiert werden, um anschließend feststellen zu können, ob es sich um das neuartige Virus handelt.



Das neue Testverfahren ist dagegen auf das neue Coronavirus spezialisiert, es dauert lediglich sechs Stunden, bis das Ergebnis vorliegt.



Die Gesundheitsbehörden wollen beim Ministerium für Lebensmittel- und Medikamentensicherheit eine eilige Genehmigung beantragen, damit auch private medizinische Einrichtungen das neue Testverfahren einsetzen können.