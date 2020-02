Internationales Italienische Musikhochschule schließt wegen Coronavirus asiatische Studenten vom Unterricht aus

Eine berühmte Musikhochschule in Italien hat Kritik auf sich gezogen, weil sie wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus allen asiatischen Studenten die Teilnahme am Unterricht verboten hat.



Die italienische Zeitung „La Repubblica“ schrieb am Donnerstag, das Conservatorio Santa Cecilia in Rom habe diese Entscheidung in einer Rundmail an die Professoren mitgeteilt. Wegen der Ausbreitung einer Epidemie aus China verbiete die Schule, dass orientalische Studenten, darunter Chinesen, Koreaner und Japaner, sowie Studenten aus relevanten gefährdeten Ländern am Unterricht teilnehmen.



Am 5. Februar sei ein Arztbesuch geplant. Nur denjenigen, bei denen keine Auffälligkeit festgestellt worden sei, dürften wieder am Unterricht teilnehmen.



Die E-Mail wurde von Direktor Robert Giuliani unterzeichnet und an die rund 160 Professoren der Hochschule geschickt. An der Musikhochschule studieren 1.335 Studenten aus 42 Ländern, darunter 81 Asiaten. Zu ihnen zählen 33 Südkoreaner, 32 Chinesen, elf Japaner und jeweils zwei Philippiner und Taiwaner. Auch ein Nordkoreaner studiert dort.



Unter den Professoren regte sich Kritik, dass ein generelles Unterrichtsverbot für asiatische Studenten Unsinn sei und die Rechte der Studenten verletze.