Südkoreanischer Atomunterhändler trifft EU-Beamte

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Chefunterhändler für die Atomgespräche mit Nordkorea, Lee Do-hoon, hat sich in Brüssel mit EU-Beamten getroffen.Die Botschaft in Belgien teilte mit, dass der Sondergesandte am Donnerstag an einem Treffen des Politischen und Sicherheitspolitischen Komitees teilgenommen habe.Lee habe die Politik der Seouler Regierung erläutert, wie eine Denuklearisierung und nachhaltiger Frieden auf der koreanischen Halbinsel erreicht werden können. Auch habe er die EU um ihre Kooperation gebeten.Die Teilnehmer aus den EU-Mitgliedsstaaten hätten ihre Unterstützung geäußert und betont, dass es an der Zeit für eine Rückkehr Nordkoreas zum Dialog sei.Lee traf auch die Generalsekretärin des Europäischen Auswärtigen Dienstes Helga Schmid zu einem Gespräch. Beide hätten sich über Nordkoreas jüngste Schritte und die Aussichten künftiger Gespräche über die Denuklearisierung Nordkoreas ausgetauscht.Lee reiste noch am Donnerstag nach Berlin weiter, wo Gespräche mit deutschen Beamten geplant sind.