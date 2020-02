In Südkorea siebter Fall der Ansteckung mit Coronavirus gemeldet

Photo : YONHAP News

In Südkorea ist der siebte Fall der Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt worden.Das teilten die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention am Freitag mit.Es handelt sich um einen 28-jährigen Südkoreaner. Der Mann war am 23. Januar aus der chinesischen Stadt Wuhan über Qingdao am Flughafen Incheon eingetroffen. Am 26. Januar begann er zu husten, seit Mittwoch hat er Symptome wie Fieber und meldete sich bei einem Gesundheitszentrum.Der Mann wurde zuerst zu Hause isoliert und einem Test unterzogen. Nach der Bestätigung der Infektion am Vorabend wurde er in einem städtischen Krankenhaus in Seoul in einem Isolierzimmer untergebracht.