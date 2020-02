Pentagon-Beamter: USA zur Antwort auf verspätetes Weihnachtsgeschenk aus Nordkorea bereit

Photo : YONHAP News

Die USA sind nach Angaben eines Pentagon-Beamten bereit, um auf ein verspätetes Weihnachtsgeschenk aus Nordkorea antworten zu können.Dafür stehe eine Vielzahl an Mitteln zur Verfügung, sagte der für Ostasien zuständige Abteilungsleiter im Verteidigungsministerium, Heino Klinck, am Donnerstag bei einer Veranstaltung des Nationalen Büros für Asienforschung in Washington.Nordkorea hatte Ende letzten Jahres angesichts der stockenden Verhandlungen mit den USA über die Denuklearisierung von einem Weihnachtsgeschenk an die USA gesprochen. Daraufhin gab es die Befürchtung, dass Nordkorea wieder Nuklear- oder Langstreckenraketentests aufnehmen könnte.Hierzu sagte der Pentagon-Beamte, die USA seien zur Antwort auf ein verspätetes Weihnachtsgeschenk bereit, hofften aber, dies werde nicht notwendig sein. Denn die US-Regierung hoffe auf eine diplomatische Lösung.Das Pentagon wolle für das Außenministerium Freiräume schaffen, damit ein Verhandlungserfolg erzielt werden könne. Die USA wüssten um Nordkoreas Drehbuch für Provokationen, doch seien sie in der Lage, mit verschiedenen Mitteln zu antworten, sollte Nordkorea auf dieses Drehbuch zurückgreifen, sagte der Beamte weiter.