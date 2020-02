Seoul berät sich mit Peking über Einsatz weiterer Chartermaschine

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung berät sich mit der chinesischen Regierung, um bald eine zweite Chartermaschine nach Wuhan schicken zu können.Das teilte ein Beamter des Außenministeriums mit. Angestrebt werde, noch am Freitagabend eine weitere Chartermaschine zu schicken. Da die Diskussionen noch nicht abgeschlossen seien, könne kein konkreter Termin genannt werden.Das Generalkonsulat in Wuhan informierte mittlerweile in einer E-Mail die noch dort verbleibenden Landsleute über die Möglichkeit, dass eine weitere Chartermaschine in der Nacht auf Samstag starten könnte. Chinas Behörden hätten noch keine Genehmigung erteilt, eine Genehmigung für den Start gegen 2.45 Uhr am Samstag stehe jedoch anscheinend kurz bevor, hieß es.Die erste Chartermaschine der Regierung traf heute gegen 8 Uhr mit 368 Landsleuten aus Wuhan am Flughafen Gimpo in Seoul ein. 18 von ihnen wurden wegen verdächtiger Symptome einer möglichen Ansteckung mit dem neuen Coronavirus isoliert.Eine Person durfte wegen Fiebers nicht mitfliegen.Etwa 720 Südkoreaner hatten sich für die Heimkehr mit einer Chartermaschine angemeldet.