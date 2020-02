In Südkorea siebter Fall der Ansteckung mit Coronavirus bestätigt

Photo : YONHAP News

In Südkorea ist der siebte Fall der Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt worden.Der Patient wird derzeit im Seoul Medical Center, einem städtischen Krankenhaus der Hauptstadt, in einem Isolierzimmer behandelt.Bei dem neuen Patienten handelt es sich um einen 28-jährigen Südkoreaner. Der Mann war am 23. Januar aus der chinesischen Stadt Wuhan über Qingdao am Flughafen Incheon eingetroffen.Laut den Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention klagte er am 26. Januar über leichten Husten. Am Dienstag gab es Anzeichen für eine Erkältung. Seit Mittwoch hat er Symptome wie Fieber und meldete sich bei einem Gesundheitszentrum. Der Mann wurde zunächst zu Hause isoliert und einem Test unterzogen. Am Donnerstagabend wurde die Ansteckung bestätigt.Die Zentren wollen die Ergebnisse einer gründlichen epidemiologischen Untersuchung bekannt geben, sobald diese vorliegen.Seit der Bestätigung des ersten Falls am 20. Januar stieg die Zahl der Infizierten mit dem neuen Coronavirus in Südkorea mittlerweile auf sieben. Außer der ersten Patientin sind alle Erkrankten südkoreanische Staatsbürger. Sie werden in vom Staat bestimmten Isolierstationen behandelt.Der sechste Patient, bei dem die Ansteckung am Donnerstag bestätigt wurde, hatte gemeinsam mit dem dritten Erkrankten in einem Restaurant gespeist.Beim fünften Fall, der ebenfalls am Donnerstag bestätigt wurde, handelt es sich um einen 32-jährigen Südkoreaner. Laut den Zentren für Krankheitskontrolle leidet er an Asthma. Er habe kein Fieber gehabt.