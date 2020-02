Nationales Einwohner in Jincheon akzeptieren Unterbringung von Evakuierten aus Wuhan

Einwohner des Landkreises Jincheon in der Provinz Nord-Chungcheong haben Maßnahmen zur Vorbeugung der Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus verlangt.



Anlass ist der Plan der Regierung, einen Teil der aus dem chinesischen Wuhan ausgeflogenen Landsleute in einer dortigen Niederlassung des Nationalen Instituts für die Entwicklung von Humanressourcen unterzubringen.



Der Plan hatte zu einem Einwohnerprotest geführt. Ein Krisenkomitee der Gegner erklärte jedoch am heutigen Freitag auf einer Pressekonferenz, dass man die Unterbringung nicht mehr verhindern wolle.



Sie hätten sich von Anfang an nicht grundlos dem Plan widersetzt. Sie hätten gemeint, dass die Auswahl des Orts falsch gewesen sei, weil im Umkreis von einem Kilometer stets Menschen unterwegs seien, hieß es.



Das Bildungsamt der Provinz ergriff angesichts der Aufnahme von Evakuierten aus Wuhan Maßnahmen. Die Behörde beschloss, die nachschulischen Programme an den Kindergärten und Grundschulen in Jincheon während der Ferien zu stoppen und den Schulbeginn nach den Winterferien an den Schulen in der Nähe der Notunterkunft auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.