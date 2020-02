Photo : YONHAP News

Im Zuge der raschen Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus sind heute erstmals 368 Südkoreaner aus Wuhan evakuiert worden.Die Maschine von Korean Air startete gestern Abend vom Incheon Flughafen nach Wuhan und landete gegen 8 Uhr am Flughafen Gimpo in Seoul. Ausgeflogen wurde rund die Hälfte von etwa 720 Südkoreanern, die sich für die Heimkehr mit einer Chartermaschine angemeldet hatten.Wie verlautete, hätten nach gründlichen Kontrollen einschließlich der Fiebermessungen nur diejenigen an Bord gehen dürfen, die keine Symptome aufwiesen. Eine Person habe nicht mitfliegen dürfen, da bei ihr hohes Fieber gemessen worden sei.18 von den evakuierten 368 Personen werden isoliert behandelt, weil sich bei ihnen Symptome einer Lungenentzündung bemerkbar machten.Die dem Gesundheitsministerium unterstellte Katastrophenschutzzentrale teilte mit, dass 12 der Landsleute schon vor dem Einsteigen ins Flugzeug entsprechende Symptome gehabt hätten. Sechs der Passagiere hätten die Symptome nach der Landung auf dem Gimpo-Flughafen in Seoul bemerkt.Alle anderen aus Wuhan zurückgeholten Landsleute, die bislang keine Symptome haben, werden in der Chungcheong-Region in staatlichen Einrichtungen untergebracht.Die Regierung setzt laut Informationen ihre Beratungen mit chinesischen Behörden fort, um bald eine weitere Chartermaschine nach Wuhan schicken zu können. Die zweite Gruppe von Evakuierten wird morgen in Seoul erwartet.