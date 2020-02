Wirtschaft Regierung will gegen Hämsterkäufe von Mundschutzmasken vorgehen

Angesichts der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus will die Regierung in Bezug auf den Verkauf von Mundschutzmasken gegen Hamsterkäufe vorgehen.



Das sagte der Vizegesundheitsminister und Vizeleiter der Katastrophenzentrale für das neuartige Coronavirus, Kim Kang-lip, am Freitag vor der Presse. Angesichts des steigenden Absatzes von Hygieneartikeln wie Mundschutzmasken werde gegen die Marktordnung störende Handlungen wie Hamsterkäufe aktiv vorgegangen.



Die Zentrale wird ab heute mit den zuständigen Behörden, darunter das Ministerium für Lebensmittel- und Medikamentensicherheit, die Produktions- und Vertriebsstufe von Mundschutzmasken vor Ort kontrollieren und erforderliche Maßnahmen treffen.



Laut einem Beamten des Ministeriums wird davon ausgegangen, dass der vorhandene Bestand an Materialien für die Produktion von Mundschutzmasken für die nächsten eineinhalb Monate ausreiche.



Die Regierung will ab Februar zudem Industriebetrieben, wo viele Ausländer arbeiten oder unterwegs sind, 720.000 Mundschutzmasken zur Verfügung stellen.