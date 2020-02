Zahl der mit Coronavirus Infizierten in Südkorea steigt auf elf

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind vier weitere Fälle der Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus gemeldet worden.Damit stieg die Zahl der Infizierten auf elf.Nach Angaben der Gesundheitsbehörden handelt es sich bei dem achten Fall um eine 62-jährige Frau. Sie hatte die chinesische Stadt Wuhan besucht und war am 23. Januar am Flughafen Incheon eingereist. Die Ansteckung wurde am Freitag bestätigt.Informationen zu den Patienten Nummer 9, 10 und 11 müssen noch ermittelt werden.Der siebte und der achte Patient waren am 23. Januar mit demselben Flugzeug der chinesischen Fluggesellschaft Qingdao Airlines (Flug QW9901) eingereist.