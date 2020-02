Zweiter Charterflug für Koreaner aus Wuhan heute abend

Photo : YONHAP News

Zur Evakuierung der zweiten und letzten Gruppe der Koreaner aus Wuhan und Umgebung wird heute Abend eine Chartermaschine eingesetzt.Die chinesische Regierung habe den Flug genehmigt, teilte das Außenministerium in Seoul mit.Die Maschine von Korean Air, die heute morgen 368 Koreaner aus Wunhan heimbrachte, wird heute Abend erneut nach China starten. Die restlichen rund 350 Koreaner werden damit morgen in Seoul erwartet.Das südkoreanische Generalkonsulat in Wuhan benachrichtigte die Bewerber für den Flug, sich bis 21 Uhr an einem Treffpunkt am Flughafen zu versammeln.