Südkorea will Ausländern nach Aufenthalt in chinesischer Provinz Hubei Einreise verbieten

Photo : YONHAP News

Südkorea will allen Ausländern die Einreise verbieten, die in den letzten 14 Tagen in der chinesischen Provinz Hubei waren.Die ab Dienstag geltende Regelung beschloss die Regierung am Sonntag, teilte Ministerpräsident Chung Sye-kyun mit. Auch die visumfreie Einreise auf der Insel Jeju wird vorübergehend nicht möglich sein. Mit der drastischen Maßnahme will Südkorea eine Ausbreitung des neuen Coronavirus im Land stoppen.Auch die USA und Japan hatten zuvor ähnliche Einreiseverbote beschlossen.Darüber hinaus sollen auch Südkoreaner, die innerhalb der letzten 14 Tage die chinesische Provinz Hubei besucht hatten, sich selbst isolieren. Ausländer, die in den zurückliegenden zwei Wochen in China waren und im öffentlichen Sektor beschäftigt sind, dürfen nicht zur Arbeit kommen.In Südkorea gibt es bislang 15 bestätigte Fälle des neuen Coronavirus. Darunter soll es auch Übertragungen von Mensch zu Mensch im Land gegeben haben. Einer der neu Infizierten war diese Woche mit einer Chartermaschine aus Wuhan evakuiert worden.