Präsident Moon fordert radikale Maßnahmen zur Eindämmung neuen Coronavirus

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat radikale Maßnahmen zur Eindämmung des neuen Coronavirus gefordert.Es sollten alle verfügbaren Ressourcen mobilisiert werden, um die Ausbreitung des Virus aufzuhalten, erklärte das Staatsoberhaupt am Sonntag im Gespräch mit Quarantäne-Experten. Eine entsprechende schriftliche Erklärung hatte der Sprecher des Präsidialamtes Han Jung-woo verlesen.Moon habe den Leitern der lokalen Regierungen aufgetragen, an einer Kabinettssitzung teilzunehmen. Auf diese Weise solle die Zusammenarbeit zwischen der Zentralregierung und den Provinzen verbessert werden.Der Präsident habe außerdem zu einer engen Zusammenarbeit zwischen dem privaten und öffentlichen Sektor aufgerufen, um die Krankheit bekämpfen zu können. Gleichzeitig habe er die Wichtigkeit der öffentlichen Sicherheit betont.In der Sitzung mit Moon hätten die Quarantäne-Spezialisten der Notwendigkeit zugestimmt, die Einreise von Patienten aus dem Ausland zu beschränken. Dies solle der Nation einen effektiven Umgang mit der Krankheit ermöglichen.Im Anschluss an die Sitzung hatte die Regierung beschlossen, Ausländern, die in den vergangenen zwei Wochen in der chinesischen Provinz Hubei waren, die Einreise zu verbieten.