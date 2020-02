Verteidigungsminister besucht Indien

Photo : YONHAP News

Verteidigungsminister Jeong Kyeong-doo bricht am Montag zu einem offiziellen Besuch nach Indien auf.Der viertägige Besuch erfolge auf Einladung des indischen Verteidigungministers Rajnath Singh, teilte das südkoreanische Verteidigungsministerium am Montag mit.Jeong und Singh werden bilaterale Gespräche führen, um über Maßnahmen zur Vertiefung der Kooperation zwischen Südkorea und Indien im Verteidigungs- und Rüstungsbereich zu diskutieren.Jeong wird anschließend an der Rüstungsmesse DEFEXPO 2020 in Laknau teilnehmen. Dazu werden voraussichtlich etwa 700 Unternehmen aus 30 Ländern kommen, darunter auch zwölf südkoreanische Firmen.Auch ist ein Besuch in einem Feldlazarett, 60 Parachute Field Hospital, geplant. Das Feldlazarett hatte während des Koreakriegs 627 Sanitätssoldaten entsandt, die 220.000 Soldaten und Zivilisten behandelten.Der Indien-Besuch werde ein Anlass sein, die Kooperation mit Indien, einem wichtigen Partner der Neuen Südpolitik, im Verteidigungsbereich und der Rüstungsindustrie zu erweitern, sagte ein Beamter des Verteidigungsministeriums.