Außenministerin: Seoul und Peking in enger Konsultation über Maßnahmen gegen Coronavirus

Die südkoreanische Regierung hat offenbar die chinesische Regierung im Voraus darüber informiert, angesichts der Ausbreitung des neuen Coronavirus Ausländern nach einem Besuch in der chinesischen Provinz Hubei die Einreise zu verbieten.Außenministerin Kang Kyung-wha sagte auf einer Pressekonferenz am Sonntag, die Regierungen Südkoreas und Chinas stünden in Bezug auf die heute bekannt gegebenen Maßnahmen in enger Verbindung. Auch heute kommunizierten beide Seiten weiter und überprüften und träfen Maßnahmen.Südkorea gab am Sonntag bekannt, ab dem morgigen Dienstag allen Ausländern die Einreise zu verbieten, die in den letzten 14 Tagen in der Provinz Hubei waren.Die Besorgnis über einen eventuellen diplomatischen Zwist wies Kang zurück. Solche Spekulationen seien unzutreffend, das zeige die Evakuierung von Südkoreanern aus Wuhan. Südkorea informiere China häufig über Regierungsmaßnahmen und erläutere sie, hieß es.