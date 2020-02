„Minari” gewinnt Filmpreis beim Sundance Film Festival

Photo : YONHAP News

„Minari“ des koreanischstämmigen US-amerikanischen Regisseurs Lee Isaac Chung ist beim Sundance Film Festival ausgezeichnet worden.Das wichtige Filmfestival für unabhängige Produktionen teilte am Samstag (Ortszeit) auf der Webseite mit, dass „Minari“ den Großen Preis der Jury und den Publikumspreis im Wettbewerb unter US-amerikanischen Spielfilmen gewonnen habe.„Minari“ handelt von einer koreanischen Familie, die in den 1980er Jahren zur Verwirklichung des amerikanischen Traums in die USA auswanderte und auf einer Farm in Arkansas landete. Die südkoreanischen Schauspielerinnen Han Ye-ri und Youn Yuh-jung debütierten mit der Produktion in einem US-Film. Auch Steven Yeun, Will Patton, Alan Kim und Noel Kate Cho wirken in dem Streifen mit.Für die Produktion zeichnete die von Brad Pitt gegründete Firma Plan B Entertainment verantwortlich.