Nordkorea hat nach eigenen Angaben bislang keinen bestätigten Corona-Fall

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Sonntag bekannt gegeben, dass es noch keinen bestätigten Corona-Fall im Land gegeben habe.Ein Beamter des Ministeriums für öffentliche Gesundheit sagte in einem Interview mit dem staatlichen Fernsehen, dass das Land dennoch wachsam bleiben solle, um einem möglichen Ausbruch vorbeugen zu können.Es war das erste Mal, dass Nordkorea Stellung dazu nahm, ob es Infektionsfälle des Corona-Virus im Land gibt.Jedoch seien Patienten mit Fieber und Husten in Quarantäne gebracht worden, sagte der Beamte und deutete an, dass es Menschen mit Symptomen gebe.Der Beamte fügte hinzu, dass Nordkorea gründliche Quarantäne-Untersuchungen von Personen und Gütern an der Grenze durchführe.