Finanzminister: Coronavirus-Ausbreitung schafft Abwärtsdruck auf Konjunktur

Photo : YONHAP News

Finanzminister Hong Nam-ki hat vor möglichen Folgen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus für die Wirtschaft gewarnt.Sollten Infektionen mit dem neuen Coronavirus nicht frühzeitig unter Kontrolle sein, werde die Konjunktur unter Abwärtsdruck geraten, sagte Hong bei einer Ministersitzung über Maßnahmen gegen das Virus.Die Auswirkungen der Krise auf die südkoreanische Wirtschaft seien noch begrenzt. Es lasse sich jedoch kaum vorhersagen, wie sich die Lage entwickeln werde, hieß es.Für die Regierung sei jetzt am wichtigsten, durch gründliche vorbeugende Maßnahmen eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern und die Krise bald zu beenden. Die Auswirkungen auf die Wirtschaft müssten auf ein Minimum reduziert werden und die Dynamik für eine Konjunkturerholung aufrechterhalten werden, forderte er.Hong verwies auch darauf, dass die Ausbreitung des Coronavirus sehr wahrscheinlich das Wachstum der chinesischen Wirtschaft verlangsamen könnte. In einem solchen Fall würden negative Folgen für die gesamte Weltwirtschaft befürchtet, auch die südkoreanische Wirtschaft könnte davon betroffen sein.Hong betonte, dass die zuständigen Ministerien Teams gebildet hätten, um die Situation in den jeweiligen Branchen und Gebieten zu erfassen.